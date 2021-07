Nathan Kuta s'engage avec le Spirou pour les trois prochaines saisons Basket J.Br. Il est le troisième renfort des Carolos en vue de la saison prochaine. © BELGA

C'était dans l'air depuis un petit moment (les négociations étaient en cours depuis quelques semaines) mais c'est désormais officiel: le pivot néerlandais de 21 ans, Nathan Kuta, s'est engagé avec le Spirou de Charleroi pour la saison prochaine.



Pivot plutôt physique, Nathan Kuta a commencé sa carrière professionnelle du côté de Limburg United, où il a évolué deux saisons, avant un passage, l'année dernière, chez les Okapis. Lors du défunt exercice, il tournait à 5.3 points et 5 rebonds de moyenne mais il était plutôt barré par la paire Maras-Badji. Au Spirou de Charleroi, il devrait recevoir l'occasion de se mettre en évidence et c'est un nouveau transfert qui cadre parfaitement avec la direction prise par le club: la jeunesse avant tout.



Nathan Kuta est le troisième renfort à rejoindre le Dôme en vue de la saison prochaine après le meneur portugais Rafael Lisboa et le pivot néerlandais Jito Kok.



Petit à petit, l'équipe se construit avec ses trois nouveaux renforts et avec certains cadres comme Alex Libert, Tim Lambrecht et Yoeri Schoepen qui sont toujours au sein de l'effectif. Un groupe qui pourra également totalement intégrer les frères Samardzic ainsi que d'autres jeunes, à l'image de Marlon Makwa et de Noah Fogang, qui ont montré des choses intéressantes l'année dernière.



Reste à savoir si cela sera suffisant pour faire mieux que l'année dernière avec une huitième place et une élimination en quarts de finale des playoffs face au futur champion ostendais. Mais le staff semble travailler sereinement et le matériel mis à disposition de Sam Rotsaert est intéressant, lui qui est passé maître pour transformer tout ce qu'il touche en or. Voilà qui est de bon augure même s'il devrait certainement encore y avoir l'un ou l'autre mouvement d'ici la reprise de la saison.