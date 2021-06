Nathan Missia-Dio, la surprise du chef Gjergja dans la sélection des 16 pour le camp d'entraînement au Japon Basket J.Br. Le sélectionneur national a dévoilé la liste des 16 joueurs qui partiront en stage à Okinawa du 30 juin au 13 juillet. © DR

Comme souvent, Dario Gjergja, le sélectionneur des Belgian Lions, nous a réservé une petite surprise dans la liste officielle des seize joueurs qui partiront en stage au Japon, à Okinawa, du 30 juin au 13 juillet. Et le nom que personne n'a vu venir, et que beaucoup d'observateurs n'ont certainement jamais entendu, c'est celui du jeune Nathan Missia Dio. Âgé de seulement 16 ans, il évolue cette saison en France, du côté de l'équipe U21 du CSP Limoges, où il a fait plutôt bonne impression puisqu'il tournait à 11.9 points de moyenne, en plus de 4.9 rebonds et de 1.8 passe.



Nous aurons donc peut-être l'occasion de le voir à l'oeuvre durant les trois matchs que les Belgian Lions vont disputer durant ce périple, face à la Finlande le 7 juillet, face au Japon le 9 juillet et enfin, face à la Hongrie, le 11 juillet. "C’est pour les Belgian Lions à la fois une première et un grand honneur que d’être invité par le Japon, pays hôte des Jeux olympiques, explique Jacques Stas, le manager des Belgian Lions. C’est une reconnaissance de nos résultats et de notre première place de groupe acquise en février dernier. C’est aussi une occasion en or de développer un état d’esprit afin de se préparer à la qualification à la coupe du monde qui débute en novembre prochain."



La sélection



Thomas Akyazili, Khalid Boukichou, Haris Bratanovic, Leander Dedroog, Pierre-Antoine Gillet, Vincent Kesteloot, Manu Lecomte, Alex Libert, Nathan Missia-Dio, Jean-Marc Mwema, Retin Obasohan, Jean Salumu, Loïc Schwartz, Quentin Serron, Kevin Tumba, Andy Van Vliet.