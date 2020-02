Cette première journée a été particulièrement rythmée entre l’entraînement des jeunes, les candidats pour le Hall of Fame et le Rising Stars.





Ça y est, c’est officiellement parti. La 69e édition du All-Star week-end qui se tient à Chicago cette année est lancée avec les premiers accès aux joueurs. Comme toujours, cette première journée est dédiée aux jeunes du Rising Stars. D’un côté, on retrouve les meilleurs jeunes joueurs américains (Zion Williamson, Trae Young, Ja Morant, Jaren Jackson Jr.,…) et de l’autre, leurs homologues du « reste du monde » (Luka Doncic, Rui Hachimura, Josh Okogie,…). Mais avant d’en découdre sur le parquet, tout ce beau monde avait rendez-vous avec la presse dans la matinée.





Un rendez-vous fixé dans la « petite » salle du Wintrust. Une salle… comme on en fait pas en Belgique. Et on vous laisse deviner quels joueurs étaient les plus plébiscités par la presse. Sans surprise, dans le camp du reste du monde, c’est Luka Doncic qui avait tous les honneurs. Avant même son arrivée dans la salle, une meute de journalistes s’était précipitée autour de son pupitre. Difficile même de l’apercevoir par moment. Par contre, dans le camp US, la presse était un peu plus éparpillée même si le phénomène Zion Williamson attirait bien plus l’attention que les autres, Trae Young compris. Ils étaient des dizaines autour du joueur de la Nouvelle-Orléans qui a répondu à toutes les questions avec le sourire. Un peu à l’image de tous les joueurs présents d’ailleurs. Si le protocole l’oblige, leur accessibilité reste assez impressionnante.Et après avoir accordé quelques longues minutes d’interview, les joueurs ont enfilé leurs tenues pour un petit entrainement ouvert à la presse. Si la team « reste du monde » était plutôt sobre avec des drills que l’on retrouve généralement dans toutes les équipes, côté américain, Éric Paschall n’a pas hésité à enchaîner quelques gros dunks. Et pour terminer l’entraînement US, un petit concours du milieu du terrain, bien évidemment. Car même s’ils restent des stars, les joueurs NBA sont comme les autres joueurs de basket : ils aiment s’amuser et prendre du bon temps.

Kobe Bryant nominé pour le Hall of Fame

En début d’après-midi, ce sont les légendes de la NBA qui ont été mises à l’honneur. Gary Payton, Dominique Wilkins ou encore Grant Hill, tous déjà intronisés au Fall of Fame, étaient présents pour entendre les noms des huit « petit nouveaux » qui sont éligibles pour éventuellement les rejoindre prochainement dans ce cercle très fermé. Cette année, ce sont quatre coaches et quatre joueurs qui ont été sélectionnés. Dans le camp des entraîneurs, on retrouve Kim Mulkey, Barbara Stevens, Eddie Sutton et Rudy Tomjanovich.



© Brys



Quant aux joueurs, les noms de Tamika Catchings, Kevin Garnett et Tim Duncan ont résonné dans le micro du présentateur avant que celui, très attendu, de Kobe Bryant ne soit officiellement prononcé sous une standing-ovation. Comme prévu, le Black Mamba, décédé il y a trois semaines dans un crash d’hélicoptère, devrait faire son entrée au Hall of Fame dès cette année.







Zion, Luka et Trae assurent le spectacle