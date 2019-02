Et voilà, on connaît à présent les deux équipes qui s'affronteront lors du prochain All-Star Game qui est prévu le 17 février prochain à Charlotte. La nuit dernière, Giannis Antetokounmpo et LeBron James, les deux capitaines, ont composé leur équipe choisissant, tour à tour, un joueur parmi ceux qui ont été sélectionnés ou invités pour l'événement.





Et il ne faut pas être dupe: pour LeBron James, l'opération séduction et communication a bien débuté en vue de la prochaine free agency. D'ailleurs, au moment de sélectionner Anthony Davis, le Grec ne s'est pas privé de lui lancer une petite pique: "Ce n'est pas du tampering ça?" faisant référence à des négociations secrètes qui sont interdites en NBA. D'ailleurs, lorsque l'on se penche un peu plus sur la sélection faite par LeBron James, on retrouve pas moins de quatre joueurs qui seront agent libres l'été prochain; à savoir Kawhi Leonard, Klay Thompson, Kevin Durant et Kyrie Irving auxquels on peut ajouter Anthony Davis qui fait partie des joueurs à séduire. Hasard ou coïncidence? Connaissant le King, rien n'est laissé au hasard.





Team LeBron James

Titulaires: LeBron James, Kevin Durant, Kwahi Leonard, Kyrie Irving et James Harden

Remplaçants: Anthony Davis, Klay Thompson, Russell Westbrook (transféré contre Ben Simmons), Damian Lillard, LaMarcus Aldridge, Karl-Anthony Towns, Bradley Beal et Dwyane Wade.





Team Giannis Antetokounmpo

Titulaires: Giannis Antetokounmpo, Steph Curry, Joel Embiid, Paul George et Kemba Walker.

Remplaçants: Khris Middleton, Nikola Jokic, Blake Griffin, Ben Simmons (échangé contre Russell Westbrook), D'Angelo Russell, Nikola Vucevic, Kyle Lowry et Dirk Nowitzki.