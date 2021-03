Conley, dans sa 14e saison professionnelle, découvrira pour la première fois à 33 ans les honneurs d'une sélection pour le "match des étoiles", qui se jouera à huis clos, pandémie de coronavirus oblige.

Il sera le troisième représentant du Jazz, actuel leader de la conférence Ouest et fort du meilleur bilan du championnat à mi-saison, puisque Rudy Gobert et Donovan Mitchell ont été appelés par les entraîneurs Quin Snyder, celui de Utah, et Doc Rivers qui dirige Philadelphie, premier de la conférence Est.

Conley participera également au concours de tirs à trois points, épreuve pour laquelle Booker s'était aussi engagé.

Composition des équipes:

"Team LeBron" Cinq majeur: LeBron James (Lakers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), Stephen Curry (Golden State), Luka Doncic (Dallas), Nikola Jokic (Denver) Remplaçants: Damian Lillard (Portland), Ben Simmons (Philadelphie), Chris Paul (Phoenix), Jaylen Brown (Boston), Paul George (Clippers), Domantas Sabonis (Indiana), Rudy Gobert (Utah) Entraîneur: Quin Snyder (Utah)

"Team Durant" Cinq majeur: Kyrie Irving (Brooklyn), Joel Embiid (Philadelphie), Kawhi Leonard (Clippers), Bradley Beal (Washington), Jayson Tatum (Boston)

Remplaçants: James Harden (Brooklyn Nets), Mike Conley (Utah), Zion Williamson (La Nouvelle-Orléans), Zach LaVine (Chicago), Julius Randle (New York), Nikola Vucevic (Orlando), Donovan Mitchell (Utah)

Entraîneur: Doc Rivers (Philadelphie)