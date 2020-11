NBA: Allô Houston, on a un problème. La fusée des Rockets est en train d'exploser Basket100% Web Jérôme Brys © BELGA

Après Russell Westbrook, c'est au tour de James Harden de demander son transfert. Les Rockets sont en train de se désintégrer.



Il ne passe pas un jour sans que la NBA ne revienne sur le devant de l'actualité et ce, même quand la saison est terminée et que tout le monde est, en principe, en vacances. Et du côté de Houston, pour paraphraser un certain Philippe Albert: c'est le bordel! Un grand bordel d'ailleurs puisque la franchise est complètement en train de partir en sucette. Retour sur cette descente aux enfers qui pourrait s'amplifier dans les jours (heures) qui viennent.



