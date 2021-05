Le Staples Center retient son souffle à la mi-temps. Anthony Davis vient de se blesser dans la dernière minute du second quart-temps. Sur une mauvaise réception après une tentative de lay-up, A.D. s’effondre et se tient immédiatement la jambe gauche. L’intérieur star des Los Angeles Lakers se relève, mais le mal est fait. On l’aperçoit boiter, grimace sur le visage, dans le couloir qui mène aux vestiaires. On ne le reverra plus de la soirée.

Touché au genou lors du match précédent, vendredi soir, Anthony Davis avait prévenu qu’il ne voulait pas entendre parler de repos. S’il n’affiche pas sa meilleure forme dans cette première mi-temps, l’intérieur angelino tient néanmoins sa place. Un risque qui ne s’est finalement avéré payant ni pour lui, ni pour son équipe.

Des Lakers orphelins

Sans Anthony Davis, c’est tout le plan de jeu de Los Angeles qui s’effondre en plein match. Avec seulement une mi-temps pour se réajuster, les Lakers font les frais de ce départ inopiné. Le troisième quart-temps est à sens unique. Il faut dire que l’absence de The Brow (le sourcil, ndlr) se fait cruellement sentir. Sans lui, tout repose sur un LeBron James vieillissant. Toujours en forme, mais trop esseulé.

Soyons clair : Anthony Davis, lorsqu’il est en forme, pèse très lourd de chaque côté du terrain. Capable d’enfoncer n’importe quel adversaire, son jeu dos au panier est l’un des meilleurs de la ligue. La finition d’A.D. s’est aussi largement améliorée depuis ses débuts. Fade away, tir en cloche, à 3-points ou en pénétration dans la raquette, l’intérieur est une menace permanente pour l’équipe d’en face. Ajoutez à cela une solide présence au rebond et une grosse activité défensive, intelligente dans les déplacements et les interventions, et vous obtenez un joueur tellement dominant qu’il en devient indispensable.

Une forme physique en dents de scie

Anthony Davis traîne depuis longtemps une réputation de joueur fragile, ce que le nombre de ses pépins physiques tend à confirmer. Avec pas moins de 151 matchs manqués en neuf ans de NBA, l’intérieur des Lakers n’aura jamais clôturé une saison sans blessure. Outre ses problèmes de cheville, de dos, ou d’épaule qui le poursuivent depuis sa saison rookie en 2012, A.D. s’est aussi fracturé la main et a multiplié les entorses, y compris à la hanche.

Mais si l’on exclut sa dernière saison avec les Pelicans de la Nouvelle-Orléans, 26 matchs manqués en raison d’une blessure à l’index et surtout d’une envie d’ailleurs, Anthony Davis semblait avoir trouvé la solution. Moins de dix matchs manqués entre les saisons 2016-2017 et 2019-2020. Seulement, voilà, touché très tôt dans la saison au mollet, A.D. a aggravé sa blessure en février dernier et l’a accompagné d’une seconde au tendon d’Achille. Deux mois d’absence et un compteur qui explose avec 36 matchs ratés. Rien de moins que la moitié des rencontres. Aujourd’hui, Davis doit passer des examens pour sa nouvelle blessure. Selon ESPN, le joueur a été placé en "day-to-day " par le staff médical. Traduction : le joueur est d’ores et déjà out pour le match 5 à Phoenix, mais il reste une chance de le voir revenir. Si les Lakers sont toujours dans la course…