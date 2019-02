Anthony Davis, le pivot All-Star des Pélicans, a été sifflé par le public de La Nouvelle-Orléans vendredi dans le championnat NBA.

Il effectuait son retour dans l'équipe après sa blessure au doigt et surtout après avoir demandé d'être transféré. Une demande qui n'a pas été entendue par ses dirigeants. Cela n'a pas troublé outre mesure AD qui a été étincelant (32 pts, dont 24 avant la pause, à 11/15 au tir, 9 reb, 2 ast) en 25 minutes, mais son coach a décidé de le laisser sur le banc dans le 4e quart. La Nouvelle-Orléans a quand même réussi à s'imposer 122-117 aux dépens de Minnesota.

Les deux leaders des conférences Milwaukee et Golden State n'ont pas eu à s'employer outre mesure en déplacement. Les Bucks ont gagné à Dallas 107-122. Giannis Antetokounmpo a régalé le public de 29 points, 17 rebonds, 5 assists. Les Warriors ont dominé Phoenix 107-117. Son cinq de base a cumulé 97 points à 52 % de réussite au tir.

Milwaukee (41 v-13 d), après sa 6e victoire consécutive, et Golden State (39 v-15 d), qui a gagné 14 de ses 15 derniers matchs, confortent leurs positions respectives.

Les doubles champions en titre profitent aussi du 3e revers consécutif de leur premier dauphin : Denver. Les Nuggets se sont heurtés à Philadelphie et son cinq de départ qui s'annonce redoutable depuis l'arrivée de Tobias Harris, le marqueur des Clippers. Celui-ci a réussi 14 points et 8 rebonds et les Sixers ont gagné 117-110. Le choc des pivots All-Star a été remporté par le Serbe Nikola Jokic qui a réussi son 11e triple-double de la saison (27 pts, 10 reb, 10 ast). Le Camerounais Joël Embiid, très maladroit (4/17 au tir), a terminé le match nanti de 15 pts, 12 reb et 4 blk et s'est consolé par la victoire de son équipe.

Au rang des perfs individuelles de la soirée, le pivot de Detroit Andre Drummond (29 pts, 20 reb) et l'ailier-fort de Chicago Lauri Markkanen (31 pts, 18 reb) peuvent revendiquer la palme. Ils ont été déterminants dans le succès de leur équipe contre les club new yorkais, respectivement les Knicks (120-103) et les Nets (106-125).