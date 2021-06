A l'Ouest, Phoenix a battu les Clippers 120-114 dans le premier acte de la finale de conférence. Dans un match resté équilibré de bout en bout (28-25, 46-48, 71-76 au terme des trois premiers quarts), Atlanta a pu compter sur Kevin Huerter (27 points) pour venir en aide à Trae Young (21 points, 10 passes), mis en difficulté par la défense des Sixers. Les Hawks se sont aussi appuyés sur Danilo Gallinari (17 points en sortie de banc) et Jason Collins (14 points, 16 rebonds). En face, Joel Embiid (31 points, 11 rebonds) et Tobias Harris (24 points) ont tenté maintenir Philadelphie dans le coup, mais ce sont bien les Hawks (96-103) qui rejoignent Milwaukee en finale de conférence. Une qualification qui porte aussi le sceau de Nate McMillan, entraîneur par intérim, nommé après le limogeage de Lloyd Pierce en mars.

La finale commencera mercredi à Milwaukee.

A l'Ouest, Phoenix a pris l'avantage dans la finale qui l'oppose aux Clippers (120-114).

En l'absence de Chris Paul, tenu de s'isoler selon le protocole Covid-19 de la ligue, sans que l'on sache s'il a contracté le virus ou s'il est cas contact, Phoenix a été porté par Devin Booker, auteur du premier triple-double de sa carrière (40 points, 13 rebonds, 11 passes décisives). A ses côtés, DeAndre Ayton (20 pts) a dominé à l'intérieur.

Privés eux aussi de leur star Kawhi Leonard, blessé au genou droit sans qu'on ne sache à quel point c'est grave, les Californiens ont fait plus que jeu égal pendant les trois quarts du match, puisqu'ils ont compté jusqu'à 6 points d'avance (75-84), dans le sillage de Paul George (34 points, 5 points) et Reggie Jackson (24 points), avant de voir les Suns faire la différence via un 10-0 infligé en début de quatrième quart-temps.

Le match N.2 aura lieu mardi, toujours à Phoenix.