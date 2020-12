Ses 25 points et 10 rebonds, en 25 minutes de jeu, n'ont pas suffi toutefois. Milwaukee a été battu 102-112 par Dallas. Luka Doncic, assez maladroit (5/13), n'a joué que 16 minutes et inscrit 13 points et donné 4 assists. Golden State, à la dérive la saison passée en raison des absences des "Splach brothers", retrouvait Stephen Curry (10 pts mais 3/10 aux tirs en 21 minutes), autre double MVP, et découvrait Kelly Oubre Jr (10 pts). Les Warriors sans être encore très adroits à longue distance (11/40 à 3 pts) ont battu Denver 107-105. Côté Nugget, le pivot Nikola Jokic a affiché une belle forme (26 pts, 10 rebs, 5 ast en 23 minutes).

Les débuts du N.1 de la dernière draft, Anthony Edwards, avec Minnesota n'ont pas été convaincants. Il n'a rentré que 2 de ses 9 tirs (5 pts) et pris 4 rebonds en 26 minutes de jeu. Face à lui, Ja Morant, le meneur des Grizzlies, meilleur rookie la saison dernière, était dans un grand soir (20 pts, 11 ast, 4 rebs en 25 minutes). Grâce à lui, Memphis s'est imposé chez les Timberwolves 105-107.