La première soirée des nouveaux barrages du championnat nord-américain de basket NBA, mardi, a permis à Boston de décrocher sa place pour les playoffs. Les Celtics ont disposé de Washington 118-100. Ils décrochent la 7e place de la conférence Est et joueront au premier tour face à Brooklyn, N.2, à partir de samedi. Washington disposera d'une nouvelle dernière chance de rejoindre le tour final jeudi en accueillant Indiana. Les Pacers ont en effet surclassé Charlotte 144-117, dans le match opposant les formations classées N.9 et 10 au terme de la saison régulière. Les Hornets sont éliminés.

Orphelin de Jaylen Brown, opéré du poignet et indisponible jusqu'à la fin de la saison, l'autre star de Boston Jayson Tatum a pris les choses en mains. Il a rentré 50 points, dont 32 après la pause, auxquels il a ajouté 8 rebonds et 4 passes décisives. Kemba Walker a aussi été à la hauteur de l'enjeu, bouclant sa rencontre avec 29 points, 7 rebonds et 5 assists. Le duo vedette des Wizards a tout tenté : Russell Westbrook a aligné 20 points, 14 rebonds et 5 assists, et Bradley Beal 22 points, 9 rebonds et 6 assists mais leur maladresse à 3 points (1/10) et plus globalement celle de Washington dans cet exercice (3/21) a coûté cher au final. Boston a émergé après la pause, dominant 66-46 les deux derniers quarts.

Le Lituanien Domantas Sabonis a été le grand bonhomme du match entre Indiana et Charlotte. L'ailier-meneur s'est multiplié en défense (21 rebs) mais aussi en attaque (14 pts, 9 ast) et ses équipiers ont aussi haussé leur niveau offensif. Huit joueurs des Pacers ont inscrit au moins 12 points. Plus de 55 % de leurs tirs ont trouvé leur cible avec notamment 16 tirs primés sur 35 tentés. Les Hornets étaient déjà dans les cordes après le premier quart (40-24) et avaient compris à la pause (69-45).