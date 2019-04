Boston a enchaîné une troisième victoire de suite face à Indiana (104-96) dans leur duel du 1er tour des play-offs NBA vendredi, tandis que Pascal Siakam a donné l'avantage à Toronto sur le parquet d'Orlando (98-93).

Les Celtics ont fait un grand pas vers les demi-finales de la conférence Est en s'imposant à Indianapolis.

La franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA n'a plus besoin que d'une victoire pour éliminer les Pacers.

Jaylen Brown a écoeuré Indiana avec ses 23 points et sept rebonds. L'ailier, âgé de 22 ans, a fini la rencontre avec un impressionnant 8 sur 9 au tir, dont 4 sur 5 à trois points.

Quatre autres joueurs de Boston ont marqué dix points et plus, comme Jayson Tatum (18 pts).

Le meneur des Celtics Kyrie Irving a apporté 19 points malgré un cruel manque réussite au tir (7 sur 19), mais il a été très précieux en défense et avec ses passes décisives (10).

"Il a fallu être très agressif et avoir confiance dans notre système de jeu. Tout le monde a apporté sa contribution, ce qui n'était pas évident dans une ambiance aussi hostile", a souligné Irving.

Boston peut empocher sa qualification dès le match N.4 qui aura lieu dimanche, toujours à Indianapolis.

Les Pacers n'ont plus les faveurs des pronostics: jamais dans l'histoire des play-offs NBA, une franchise qui était menée 3 à 0, a réussi à renverser la situation et se qualifier pour le prochain tour.

Siakam comme Bosh

Pour son premier match de play-offs à domicile depuis 2012, Orlando s'est incliné 98 à 93 face à Toronto, porté par l'omniprésent Pascal Siakam.

Les supporters d'Orlando attendaient ce match depuis sept ans, mais leur équipe n'a pas réussi à être à la hauteur de l'événement.

Le Magic a mal débuté la rencontre et a toujours couru après le score, à l'exception d'un très bref passage en 3e période où la franchise floridienne est passée en tête après un panier à trois points de Nikola Vucevic (22 pts).

Toronto a aussitôt répondu avec un cinglant 16-4 qui a donné aux Raptors treize points d'avance (76-63).

Mais Orlando ne s'est pas découragé: les Floridiens sont revenus à quatre longueurs (94-90) à moins de deux minutes de la fin du temps réglementaire.

Mais Siakam a fait la différence avec un dernier panier pour porter son total de la soirée à 30 points et onze rebonds.

Il fallait remonter à 2008 et Chris Bosh pour trouver trace du seul autre joueur de Toronto à atteindre les 30 points et dix rebonds dans un match de play-offs.

"Ce sont les play-offs, il faut donner son maximum. Je bosse beaucoup, je suis content d'être en NBA et d'être un modèle pour tous les gamins en Afrique qui me regardent", a insisté l'ailier fort camerounais, bien parti pour remporter le trophée de joueur ayant le plus progressé.

Grâce à Siakam, Toronto mène deux victoires à une, avant le match N.4 qui aura lieu dimanche, toujours à Orlando.

Oklahoma City s'est relancé en s'imposant 120 à 108 à domicile face à Portland.

Le Thunder est toujours mené, deux victoires à une, mais Russell Westbrook qui avait lui-même qualifié sa prestation du match N.2 d'"inacceptable" (14 pts, 5 sur 20 au tir), a remis les points sur les i avec ses 33 points et onze rebonds.