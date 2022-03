Les Celtics se sont imposés 134-112 contre Minnesota et profitent du revers de Philadelphie à Phoenix (114-104) pour lui ravir la tête de l'Est. Emmenés par Jayson Tatum (34 points) et Jaylen Brown (31 points), les Celtics n'ont fait qu'une bouchée des Timberwolves. Avec ce nouveau succès, le 9e sur les 10 derniers matches, Boston prend la tête de l'Est après la défaite des Sixers à Phoenix, leader de l'Ouest.

Joel Embiid était trop seul côté Philadelphie avec ses 37 points tandis que James Harden a eu du mal à régler la mire (14 points). Côté Suns, Devin Booker a planté 35 points. Philadelphie glisse à la 4e place derrière Boston, Miami et Milwaukee.

Plus bas dans le classement, Brooklyn devra probablement passer par le 'play-in' pour espérer disputer les playoffs après leur défaite 110-119 malgré le premier match de Kyrie Irving sur le sol new-yorkais. Les Nets occupent la 9e place et sont à quatre victoires de la 6e place occupée par Toronto.

À l'Ouest, la lutte s'intensifie pour les playoffs. Golden State, 3e et toujours privé de Stephen Curry, s'est incliné 123-115 à Washington et sent le souffle de Dallas dans sa nuque. Les Mavericks ont pris la 4e place en battant Utah (114-100) et reviennent à deux victoires des Warriors.

Les Los Angeles Lakers ont eu réalisé la mauvaise opération de la soirée dans la lutte pour le 'play-in'. Malgré les 39 points de LeBron James, les Lakers se sont inclinés 116-108 à la Nouvelle-Orléans après avoir compté 23 points d'avance.

Les champions 2020 cèdent leur 9e place aux Pelicans et ne comptent qu'une victoire d'avance sur San Antonio, 11e, en embuscade pour disputer le 'play-in'.