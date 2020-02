Boston est venu à bout des Clippers 141-133 à l'issue de deux prolongations, jeudi, dans le championnat nord-américain de basket.

La rencontre a été indécise de bout en bout. A la fin des quatre quart-temps le score affichait 30-32, 60-58, 91-87 et 114-114. L'équilibre ne se rompait pas dans la première prolongation, conclue 127-127. Les Clippers ont finalement craqué dans la seconde prolongation. Jayson Tatum (39 points), Marcus Smart (31 points) et Gordon Hayward (21 points, 13 rebonds) ont principalement alimenté le marquoir pour Boston. Lou Williams (35 points), Kawhi Leonard (28 points) et Montrezl Harrell (24 points) en ont fait de même pour les Clippers, qui ont perdu Paul George, touché à la cuisse, en cours de route.

Les deux équipes occupent la troisième place de leur conférence. Boston à l'Est avec 38 victoires et 16 défaites, les Clippers à l'Ouest avec 37 succès et 18 revers.

L'autre rencontre de la soirée a vu Oklahoma City s'imposer 118-123 à La Nouvelle-Orléans. Auteurs de 29 et 22 points, Danilo Gallinari et Dennis Schroder ont lancé le Thunder. Malgré la défaite des Pelicans, le jeune Zion Williamson a une nouvelle fois brillé: avec 32 points, le N.1 de la draft 2019, 19 ans, a signé un nouveau record dans sa jeune carrière. Oklahoma (33 victories, 22 défaites) pointe au sixième rang à l'Ouest, La Nouvelle-Orléans (23 victoires, 32 défaites) est onzième.

La NBA va s'arrêter jusqu'à mercredi prochain pour laisser la place au All-Star Game ce week-end à Chicago.