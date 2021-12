Les stars étaient au rendez-vous dimanche en NBA, avec une monstrueuse soirée à 51 points pour Kevin Durant et des triples-doubles pour Giannis Antetokounmpo et LeBron James.

Durant martyrise Detroit

Mis KO par KD: sur le parquet de Detroit, Durant n'a fait qu'une bouchée des Pistons en inscrivant 51 points, le meilleur total individuel en NBA cette saison.

Avec une performance pareille de KD, Brooklyn n'a pas eu à se forcer pour l'emporter (116-104) et conserver sa première place à l'Est (19-8), surtout face aux Pistons, scotchés à la dernière place (4-22).

A 33 ans, Durant dépasse la barre des 50 points en un match pour la septième fois de sa carrière. Il passe à trois points d'égaler son record personnel, remontant à 2014 à l'époque où il jouait avec Golden State.

"Je savais que je devrais sûrement m'occuper un peu plus de marquer", a-t-il dit après la rencontre, évoquant les absences de James Harden et Paul Millsap.

"On se faisait trop de passes, et moi aussi, alors je me suis dit que je ferais mieux de continuer à tirer", a raconté Durant.

Résultat: 31 tirs tentés, dont 16 réussis. A 3 points, Durant réussit un joli 5/10, et un 14/15 aux lancers francs.

Le meilleur scoreur du championnat cette saison a aussi ajouté 9 passes décisives et 7 rebonds à ses statistiques.

"Il était incroyable ce soir", s'est incliné son coach Steve Nash.

Seule ombre au tableau: sa sanction, tombée avant la rencontre, pour avoir insulté un spectateur vendredi à Atlanta. Durant écope de 25.000 dollars d'amende.

Giannis brille à New York

Mais Durant n'était pas le seul à briller ce soir: Giannis Antetokounmpo a réussi son premier triple-double de la saison avec Milwaukee pour une victoire sans bavure (112-97) sur le parquet des Knicks.

Le Greek Freak a inscrit 20 points, pris 10 rebonds et délivré 11 passes décisives pour le champion en titre.

Les Bucks, solides deuxièmes à l'Est (18-10), se sont imposés avec pas moins de sept joueurs auteurs de plus de 10 points. Khris Middleton a été leur meilleur scoreur avec 24 points.

La franchise du Wisconsin menait déjà 61-48 à la mi-temps, contre des Knicks à la peine en ce moment avec 8 défaites sur leurs 10 derniers matches. New York est 12e à l'Est (12-15).

Seule consolation, le rookie Quentin Grimes, titulaire pour la première fois cette saison avec New York, a fait des débuts remarqués avec 27 points à son actif et un joli 7/13 tirs à trois points.

- LeBron magique contre Orlando -

LeBron James n'a pas été en reste avec un triple-double à 30 points (11 rbds, 10 passes) et un troisième quart-temps de folie pour une victoire 106-94 des Lakers contre Orlando.

Au Staples Center de Los Angeles, il a suffi d'un quart-temps aux Lakers pour rafler la mise. Menés à la mi-temps (52-49), ils ont infligé au Magic un cuisant 36-10, dont 14 points passés par LeBron, en troisième période.

King James réussit là le 101e triple-double de sa carrière. Et voilà les Lakers de retour dans la course aux play-offs, avec une sixième place à l'Ouest (15-13).

Bonne nouvelle pour eux, Anthony Davis, blessé au genou, devrait bientôt être à nouveau sur pied selon le coach des Lakers Frank Vogel.

Celui à qui le retour n'a pas souri est Damian Lillard. Après cinq matches d'absence pour une blessure à l'abdomen, le joueur de Portland a marqué 24 points (11 rbds, 6 passes). Un total honorable... mais pas suffisant pour éviter la défaite à domicile contre Minnesota (116-111).

Anthony Edwards, auteur de 24 points, a été décisif pour les Timberwolves qui restent dans la course aux play-offs avec une 9e place à l'Ouest (12-15). Portland est 11e (11-16).

Toujours à l'Ouest, San Antonio s'est imposé à domicile contre la Nouvelle-Orléans (112-97) et Dallas est allé battre Oklahoma City (103-84).