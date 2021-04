Les Nets ont fait la différence dans le dernier quart-temps, après avoir été mené durant les trois premiers. Kyrie Irving (31 points et 12 passes) et Joe Harris (28 points) ont lancé Brooklyn. Seule ombre au tableau, James Harden (17 points) s'est fait mal aux ischio-jambiers droits et n'a pu jouer le dernier quart-temps.

"Nous allons surveiller ça. Mais nous sommes confiants, cela ne devrait pas être quelque chose qui dure sur du long terme", a déclaré l'entraîneur Steve Nash.

Avec 33 victoires pour 15 défaites, dont 19 succès lors des 23 derniers matchs, Brooklyn compte une victoire de plus que Philadelphie.

Les Lakers ont été battus par Milwaukee 97-112. Sans LeBron James (cheville) et Anthony Davis (mollet, tendon d'Achille) sur le flanc, le champion en titre lançait son nouveau pivot, Andre Drummond. Mais au 3e quart-temps, la recrue (4 points, 2 passes, 1 rebond, 1 contre en 14 minutes) s'est blessée, victime d'une contusion à un orteil droit. Les Bucks se sont appuyés sur Jrue Holiday (28 points) et Giannis Antetokounmpo (25 points, 10 rebonds). Les Bucks sont troisièmes à l'Est, les Lakers quatrièmes à l'Ouest.

Le leader à l'Est, Utah, s'est imposé 107-111 à Memphis. Le Jazz a connu une frayeur la veille lorsque l'avion transportant l'équipe a dû atterrir d'urgence pour avoir heurté une volée d'oiseaux. Privé de Donovan Mitchell, le Jazz a engrangé un septième succès consécutif grâce notamment à Mike Conley, auteur de la moitié de ses 26 points dans le dernier quart-temps. Le sixième homme Jordan Clarkson (24 points) a parfaitement joué son rôle.

Le Jazz conserve la première place devant Phoenix, vainqueur de Chicago (121-116) grâce à 45 points de Devin Booker.