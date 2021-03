Brooklyn et les Los Angeles Clippers n'ont pas manqué leur retour à la compétition après la pause du All-Star Game.

Les Nets ont pris la mesure de Boston (121-109) tandis que les Clippers ont écrabouillé Golden State (130-104) jeudi en NBA, la ligue nord-américaine de basketball. Toujours privés de Kevin Durant, blessé au quadriceps, les Nets ont pu se reposer sur un Kyrie Irving en feu face à ses anciennes couleurs avec 40 points. James Harden a lui frôlé le triple-double avec 22 points, 10 rebonds et 8 assists. Du côté des Celtics, Jayson Tatum était trop esseulé avec 31 points.

Avec ce succès, Brooklyn reste deuxième de la Conférence Est derrière Philadelphie, facile vainqueur de Chicago (105-127) malgré les absences de Joel Embiid et Ben Simmons. Boston reste lui quatrième derrière Milwaukee qui n'a fait qu'une bouchée de New York (134-101) avec un Giannis Antetokounmpo en triple-double (24 points, 10 rebonds, 10 assists).

Les Knicks chutent à la septième place à l'Est et sont dépassés par Charlotte, vainqueur face à Detroit (105-102), et Miami qui a remporté le derby floridien face à Orlando 111-103 grâce à 27 points de Jimmy Butler.

À l'Ouest, les Clippers ont dominé le duel californien face aux Golden State Warriors. Avec ses 28 points, Kawhi Leonard a terminé meilleur marqueur de la rencontre pour la franchise de Los Angeles. Du côté des Warriors, Stephen Curry s'est montré moins précis qu'à l'accoutumée avec 14 points.

Les Clippers restent quatrièmes de la Conférence Ouest derrière leurs voisins des Lakers qui reprennent vendredi face à Indiana. Devant les deux franchises de Los Angeles, Phoenix a poursuivi sur sa lancée en s'imposant 121-127 à Portland avec 35 points de Devin Booker. Les Suns restent deuxièmes de la Conférence derrière Utah qui reprend aussi vendredi, face à Houston.

Dans les autres matches de la nuit, Atlanta s'est imposé 120-121 à Toronto, Minnesota a dominé la Nouvelle-Orléans 105-135, Oklahoma City a pris le dessus sur Dallas 116-108 et Sacramento a écarté Houston (125-105).