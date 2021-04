Durant, qui n'était pas titulaire, a aligné 33 points, 6 rebonds, 4 assists en 28 minutes. Kyrie Irving a inscrit pour sa part 34 points et délivré 12 assists alors que Blake Griffin, lui aussi en sortie de banc, rentrait 16 points (6/9). Brooklyn conforte sa 1e place à l'Est. Phoenix a enregistré un deuxième revers consécutif à l'Est après avoir perdu à Boston. Les jeunes vedettes des Suns n'ont pas démérité : Devin Booker a été le meilleur marqueur du match (36 pts) et Deandre Ayton a lui aussi réussi son match (20 pts, 13 rebs) tout comme le remplaçant Torrey Craig (20 pts, 14 rebs). Phoenix (42-18) reste 2e à l'Ouest.

Washington a porté à huit sa série victorieuse. Emmenée par le deuxième meilleur marqueur de la Ligue (31,1 pts en moyenne), Bradley Beal (33 pts), les Wizards mal embarqués au début du 4 quart (87-95) ont finalement émergé contre Celeveland 119-110. Voilà vingt ans que la franchise n'avait plus connu une série pareille. Désormais dixième à l'Est (27-33), Washington peut de nouveau rêver des playoffs. Russell Westbrook qui restait sur quatre triple-double a dû "se contenter" de 14 points, 11 assists et 5 rebonds.

Atlanta a battu Milwaukee 111-104 en dépit de l'absence de son meilleur joueur le jeune meneur Trae Young, blessé. Une 4e période survolée 41-26, marquée par un insolent 8/11 derrière l'arc, a permis aux Hawks de prendre le meilleur sur des Bucks toujours très dépendants de Giannis Antetokounmpo (31 pts, 14 rebs, 4 ast). Lou Williams a inscrit ses 15 points dans le dernier quart (4/4 à 3 pts) et Bogdan Bogdanovic a terminé le match avec 32 points au compteur. Milwaukee (37-23) conserve sa 3e place à l'Est, Atlanta (34-27) est 5e ex-aequo avec New York.

Stephen Curry a confirmé son statut de meilleur scoreur de la NBA (31,2 pts en moyenne). Il a ajouté 37 unités à son crédit et contribué ainsi au 31e succès de la saison de Golden State, 117-113 face à Sacramento. Le tireur le plus adroit de la Ligue à longue distance a battu à cette occasion le record de tirs primés inscrit en un mois de compétition le portant à 85, dont 7 dimanche. Au terme de ce 4e succès consécutif des Warriors au Chase Center de San Francisco, Golden State (31-30) est 10e à l'Ouest et toujours en course pour les playoffs.