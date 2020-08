Frayeur pour Jones Jr

Plus que le résultat du match, ultime confrontation sans enjeu remportée par Indiana (109-92) contre Miami, avant leur duel en play-offs, c'est la sortie sur blessure de Derrick Jones Jr qui est dans tous les esprits.

Au 3e quart-temps, l'ailier, lauréat du concours de dunk au dernier All-Star Game, a percuté, au niveau de son cou et de l'épaule gauche, le pivot Géorgien Goga Bitadze qui posait un écran. Après plusieurs minutes passées au sol, il s'est vu poser une minerve et a été évacué sur une civière dans un silence glacial.

L'IRM (Imagerie par résonance magnétique) et le scanner passés par le joueur ont révélé une entorse cervicale, a indiqué le Heat, ajoutant que le joueur serait réévalué au cours du week-end.

Un diagnostic rassurant confirmant les propos optimistes de l'entraîneur Erik Spoelstra qui avait assuré après coup que son joueur n'avait accusé aucune perte de sensations au niveau des membres supérieurs et inférieurs.

Côté sportif, Doug McDermott a été le plus prolifique (23 pts) pour les Pacers qui finissent tête de série N.4 aux dépens du Heat (N.5). Ce qui n'a aucune répercussion en terme d'avantage du terrain, les play-offs se déroulant toujours à huis clos chez Disney World, dès lundi.

Les Clippers sont prêts

Tête de série N.2 à l'Ouest, L.A. a laissé ses stars Kawhi Leonard, Paul George au repos ainsi que de nombreux autres cadres pour permettre aux remplaçants d'engranger des minutes et de la confiance. Mission accomplie après prolongation contre le Thunder (107-103), qui avait également ménagé Chris Paul.

Les Clippers ont fait la différence grâce à Terance Mann auteur de 9 de ses 25 points dans les cinq minutes supplémentaires. Le Français Joakim Noah a joué 25 minutes, réussissant 9 points, 6 rebonds, et 5 passes.

Côté OKC, à noter le retour convaincant du meneur Dennis Shroeder (17 pts) après six matches manqués hors de la bulle pour être présent lors de la naissance de son enfant.

Toronto aussi

Le champion en titre, également assuré d'être tête de série N.2 à l'Est où il retrouvera Brooklyn au 1er tour, a bien préparé cette échéance en s'imposant (117-109) contre les Nuggets.

En l'absence de Kyle Lowry, Pascal Siakam et Fred VanVleet, Serge Ibaka et OG Anunoby ménagés, les hommes du banc se sont distingués côté Raptors, à l'image de Stanley Johnson (23 pts) et Paul Watson (22 pts), au sein d'un collectif très adroit à trois points (18/35).

A Denver, les stars Nikola Jokic (2 pts) et Jamal Murray (11 pts) ont débuté, jouant dix minutes avant de vite laisser place aux huit remplaçants qui ont inscrit 90 points. L'implication de chacun sera importante au moment d'engager les play-offs contre Utah (N.6) lundi.

Philadelphie corrige Houston

Contrairement aux autres équipes, les Rockets n'ont pas beaucoup fait tourner contre les Sixers, ce qui ne les a pas empêchés de perdre lourdement (134-96).

Toujours sans Ben Simmons (genou), mais avec Joel Embiid débarrassé de sa petite entorse à la cheville (14 pts, 6 rbds) et Tobias Harris (18 pts, 7 rbds), Philly avait emmagasiner un maximum de confiance avant leur duel contre Boston au 1er tour des play-offs.

Côté Houston, James Harden a été efficace sans forcer: 27 points (9/16 aux tirs), 10 passes en 26 minutes. Lui aussi sera à l'heure, mardi, pour la série contre OKC.