Premier joueur à atteindre la barre des 50 points cette saison, Stephen Curry a ajouté à sa ligne de statistiques 10 passes décisives et 7 rebonds dans la victoire des Warriors 127-113 face aux Hawks.

Avec 9 victoires en 10 matches, les Warriors sont seuls en tête de la NBA à l'heure actuelle, un classement qui rappelle les plus belles heures de la franchise de la baie de San Francisco (5 finales et 3 titres entre 2015 et 2019).

A Chicago, les Bulls, eux, ont mis fin à une série de 5 victoires des Nets de Kevin Durant, meilleur marqueur de la rencontre (38 points), en s'imposant 118-95, notamment grâce à l'ex-Spur de San Antonio DeMar DeRozan (28 points) et Zach Lavine (24 points).

A Los Angeles, les Lakers, toujours privés de LeBron James, se sont fait peur face aux Hornets de LaMelo Ball (25 points, 15 rebonds, 11 passes), mais ils l'ont finalement emporté en prolongation 126-123, derrière Russell Westbrook lui aussi en triple double (17 points, 12 rebonds, 14 passes) et Anthony Davis (32 points, 12 rebonds).

A noter également, la victoire de New York 103-96 à Philadelphie, face à des Sixers notamment privés de leur pivot camerounais Joel Embiid, testé positif lundi soir au Covid-19.