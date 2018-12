Portland a infligé à Golden State sa seconde défaite de rang à l'Oracle Arena d'Oakland, jeudi soir en NBA, championnat nord-américain de basket. Grâce à un dernier panier à trois points de Damian Lillard à cinq secondes de la sirène, les Blazers se sont imposés 109-110 après prolongations.

Battus largement par les Lakers deux jours avant, les Warriors, doubles tenants du titre, ont dû courir derrière le score dans le quatrième quart-temps. Après avoir forcé la prolongation grâce à Kevin Durant, Golden State n'a ensuite pas su gérer son avance. Steph Curry, coupable d'une perte de balle dans les dernières secondes, a permis à Lillard de marquer à trois points et donner la victoire aux siens. Cette défaite fait reculer les troupes de Steve Kerr à la deuxième place de la Conférence Ouest avec un bilan de 23 victoires pour 13 défaites, juste derrière Denver (21v-11d).

Privés de LeBron James, blessé, les Lakers se sont inclinés 117-116 sur le parquet de Sacramento sur un 'buzzer beater' de Bogdan Bogdanovic. Malgré les 33 unités de Kyle Kuzma, Los Angeles n'a pas su contenir Bogdanovic, auteur de 23 points en sortie de banc pour les Kings. L'absence de James, blessé à l'aine à Noël lors du match contre les Warriors et indisponible pour une durée indéterminée, s'est fait ressentir. D'autant plus que les Lakers étaient aussi privés de Rajon Rondo. Les Angelinos sont 5e à l'Ouest (20v-15d) alors que Sacramento intègre le top 8 (19v-16d).

Le match entre Houston et Boston, autre choc de la soirée, a été remporté par les Texans (127-113). MVP en titre, James Harden s'est montré très adroit à distance (9/18 à 3 points), inscrivant 45 points décisifs en faveur des Rockets. Houston enchaîne là une troisième victoire de rang et est toujours 7e à l'Ouest (19v-15d) alors que Boston est 5e à l'Est (20v-14d).

Philadelphie, emmené par Ben Simmons auteur d'un triple double avec 13 points, 14 rebonds et 12 assists, a facilement battu Utah en déplacement (97-114). Le Jazz n'a pas trouvé la solution défensive face à la puissance des Sixers, dont le duo Joel Embiid (23 pts, 15 rbds) - JJ Redick (24 pts) a fonctionné à plein régime. Philadelphie reste 4e à l'Est (23v-13d), Utah recule à la 12e place à l'Ouest (17v-19d).

A noter également le succès facile de Milwaukee contre New York (112-96) grâce à un Giannis Antetokounmpo des grands soirs. Le Grec a compilé 31 points, 14 rebonds, 8 assists et 4 blocs pour mener les Bucks à la victoire. Milwaukee est 2e à l'Est (24v-10d), les Knicks 14e (9v-27d).