John Havlicek, meilleur marqueur de l'histoire des Boston Celtics, est décédé jeudi à l'âge de 79 ans, a annoncé son ancienne équipe.

"C'est avec grande tristesse que nous avons appris que la légende des Celtics et membre du Hall of Fame John Havlicek s'était éteint paisiblement à l'âge de 79 ans", a indiqué la franchise la plus titrée de l'histoire de la NBA.

"John était un grand champion sur le terrain et au sein de la société", poursuit le communiqué des Celtics.

Havlicek est décédé à Jupiter, en Floride où il résidait. Il était atteint depuis plusieurs années de la maladie de Parkinson.

Havlicek qui évoluait aux postes d'arrière et d'ailier, a fait toute sa carrière sous le maillot vert des Celtics entre 1962 et 1978.

Il a remporté huit titres de champion NBA, seuls deux joueurs, ses coéquipiers Bill Russell et Sam Jones ont fait mieux avec respectivement onze et dix titres.

Havlicek est l'un des trois seuls joueurs à n'avoir jamais perdu une finale NBA.

Il a également été sélectionné à 13 reprises pour le All Star Game.

Havlicek, d'origine tchèque et surnommé par ses coéquipiers "Hondo", a fini sa carrière avec un total de 26.395 points marqués, soit une moyenne de 20,8 points par match. Il détient également le record de matches de saison régulière (1.270 matches) disputés par un joueur des Celtics.