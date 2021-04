Les Sixers, leaders à l'Est, ont été battus 113-116 par Phoenix, deuxième à l'Ouest. Les Suns ont été portés par Chris Paul, auteur de 28 points et 8 assists. Privés de trois titulaires (Ben Simmons, Tobias Harris et Seth Curry), les Sixers se sont accrochés à Joel Embiid (38 points, 17 rebonds), qui a failli marquer un panier spectaculaire depuis sa ligne de lancers francs au buzzer.

Philadelphie conserve néanmoins la première place, son dauphin, Brooklyn ayant également chuté, 114-103 contre Toronto. A Tampa, où les Raptors évoluent cette saison en raison des restrictions sanitaires liées au Covid-19, Pascal Siakam (27 points, 9 rebonds) et OG Anunoby (25 points) ont lancé Toronto face à des Nets, encore privés de Kevin Durant et James Harden, touchés à la cuisse. Kyrie Irving (28 points et 11 rebonds) a tenté de maintenir les Nets à flot.

Philadelphie (39 victoires, 19 défaites) et Brooklyn (39 victoires, 20 défaites) restent figés sur leur position. Derrière eux, l'équipe en forme se nomme New York. Contre Atlanta (137-127), les Knicks ont obtenu, après prolongation, leur huitième succès consécutif, grâce notamment aux 40 points de Julius Randle. Les Knicks (33 victoires, 27 défaites) s'installent seuls à la quatrième place devant leur adversaire du soir (32 victoires, 27 défaites).

A l'Ouest, les Suns (42 victoires, 16 défaites) restent deuxièmes devant les Clippers (42 victoires, 19 défaites), tombeur de Memphis (117-105) et Denver (38 victoires, 20 défaites), victorieux à Portland (105-106). Utah, intraitable à Houston (89-112), occupe toujours la première position avec 44 victoires et 15 défaites.