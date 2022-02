Avec 40 points et 7 passes décisives, DeMar DeRozan a mené les Bulls vers la victoire. Les Spurs menaient de 6 points (83-86) à la fin du troisième quart-temps. Dans le dernier quart, DeRozan s'est déchainé, inscrivant 19 points. L'ailier aligne ainsi une septième rencontre de suite à plus de 30 points et une sixième à plus de 35 points. Dans les deux cas, il faut remonter à la légende Michael Jordan, respectivement en 1996 et 1988, pour trouver trace d'une telle série chez les Bulls. Chicago (37 victoires, 21 défaites) reste deuxième à l'Est, dans le sillage de Miami (37 victoires, 20 défaites).

Dans cette conférence, Brooklyn a mis fin à une série de 11 défaites de rang grâce à sa victoire 109-85 sur Sacramento. Pourtant privés de leur 'big three' remodelé (Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons arrivé de Philadelphie), les Nets ont pu compter sur les bons débuts des deux autres recrues en provenance des Sixers, Seth Curry (23 points) et Andre Drummond (11 points, 9 rebonds). Brooklyn occupe la huitième position avec 30 victoires et 27 défaites.

A l'Ouest, la soirée a été marquée par la victoire 119-104 des Clippers sur Golden State. Les Clippers ont fait la différence dans le troisième quart, lorsque Terrance Mann a inscrit 14 de ses 25 points. Stephen Curry a terminé avec 33 points, dont 26 inscrits en première période. Golden State (42 victoires, 16 défaites) reste deuxième, derrière Phoenix (46 victoires, 10 défaites). Les Clippers (29 victoires, 30 défaites) sont huitièmes.