Denver et Houston, troisième et cinquième de la conférence Ouest, se sont inclinés samedi, respectivement face à Cleveland (104-102) et à Charlotte (108-99).

C'est la deuxième fois de la saison que Denver est battu par Cleveland, pourtant dernier de la Conférence Est. Cette défaite des Nuggets survient quatre jours après un revers contre Golden State, dernier à l'Ouest.

Jamal Murray (17 points) a manqué la balle de l'égalisation dans les derniers instants de la partie. Cleveland a été porté par Kevin Love (27 points, 6 rebonds) et Collin Sexton (25 points).

Houston a concédé un troisième revers de suite. Sans Russell Westbrook, préservé, les Rockets se sont appuyés sur James Harden, qui a terminé avec un quadruple-double négatif: 28 points, 10 rebonds, 12 passes décisives mais aussi 10 balles perdues. Côté Hornets, Terry Rozier (24 points), PJ Washington (22 points) et Devonte Graham (23 points) ont brillé.

Utah a confirmé sa bonne forme en bouclant sa série de quatre déplacements par une quatrième victoire, à Detroit (105-111). L'ailier croate Bojan Bogdanovic (32 points, à 12/18) a été le grand contributeur du succès du Jazz.

Au classement, Utah (41 victoires, 22 défaites) se rapproche de Denver (42 victoires, 21 défaites). Houston (39 victoires, 23 défaites) est cinquième.

Golden State s'est joué de Philadelphie 118-114. Les Warriors étaient pourtant à nouveau privé de Stephen Curry, grippé, deux jours à peine après son retour à la compétition après quatre mois d'absence, mais aussi de Draymond Green, convalescent. Damion Lee (24 points), Eric Paschall (23 points) et Michael Mulder (18 points) ont fait plier Philadelphie, privé de son côté de Joel Embiid et Ben Simmons. C'est la 15e victoire, en 64 rencontres, de Golden State cette saison.