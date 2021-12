En réussite aux shoots (14/19), le Serbe, qui a manqué quatre matches fin novembre en raison d'une blessure à un poignet, a ajouté 11 rebonds et 5 passes à son escarcelle. Et quand il joue à ce niveau-là, évidemment tout va à Denver, qui remonte provisoirement en 7e position à l'Ouest avec un bilan de nouveau à l'équilibre (11 v-11 d).

Sous les yeux de la deuxième arme offensive de l'équipe Jamal Murray, convalescent pour un long moment encore après sa rupture des ligaments croisés du genou droit, les Nuggets ont profité des largesses défensives des Knicks, comptant jusqu'à 30 longueurs d'avance et shootant à 52% de réussite. L'ailier remplaçant Zeke Nnaji s'est distingué (21 pts, 8 rbds).

A la peine offensivement (39,8%), malgré une solide performance de Julius Randle (24 pts, 8 passes, 7 rbds), New York a manqué de dissuasion, ce qui fait sa force habituellement. Leur début décembre est compliqué avec ce troisième revers d'affilée, qui maintient Evan Fournier (15 pts, 5 passes) et ses coéquipiers à la 11e place à l'Est. En dehors de la fenêtre des play-offs.