Malgré un Nikola Jokic impressionnant, le pivot serbe a encore aligné 17 points, 11 passes et 9 rebonds, les Nuggets ont connu leur quatrième défaite en cinq matchs (103-106) face à Phoenix. Révélations de cette entame de compétition, les Suns sont désormais seuls en tête à l'Ouest après cette 5e victoire en six matchs. Le trio DeAndre Ayton (22 pts, 11 rebs), Chris Paul (21 pts, 6 ast, 5 rebs) et Devin Booker (22 pts) a volé la vedette aux finalistes de la dernière Conférence Ouest désormais derniers du classement.

"King" James demeure à 36 ans exceptionnel. Le meilleur sportif de l'année écoulée aux Etats-Unis a signé un triple double (26 pts, 11 rebs, 10 ast), malgré une adresse relative (8/22 aux tirs), face à San Antonio. Anthony Davis a aussi pesé très lourd dans la balance avec 34 points, 11 rebonds et 5 passes décisives. Les Lakers ont gagné 103-106, signant leur 4e victoire en 6 sorties. Bilan identique pour leurs voisins des Clippers après leur défaite 106-103 à Salt Lake City face aux Utah Jazz.

La bande de Kawhi Leonard et Paul George s'est cassée les dents sur la défense locale en ne rentrant que 38,8% de ses essais. Le meneur vétéran Mike Conley (33 pts dont 7/14 aux tirs primés) a été décisif. A l'Est, Milwaukee continue d'alterner le bon et le moins bon. Vendredi soir, ce fut le bon. Giannis Antetokounmpo & Co ont réussi leur exercice de tirs à longue distance face à Chicago. Les Bulls ont vu 22 tirs primés trouver leur cible sur les 45 expédiés par les Bucks.

Et au bilan final, le marquoir parlait de lui-même 126-96. Le double MVP en titre a ponctué sa démonstration de 29 points, 12 rebonds et 8 assists. Comme craint, les équipes qui ont connu un beau parcours en playoffs en septembre éprouvent le besoin de souffler. Miami, vainqueur de la Conférence Est, et Boston, son dauphin, ont encore connu la défaite. Le Heat a plié face à Dallas et à un Luka Doncic plus adroit, 93-83. Le meneur slovène a bouclé son match fort de 27 points, 15 rebonds et 7 passes décisives.

Miami a perdu trois de ses cinq premiers matchs. Les Celtics en sont eux à trois défaites en six rencontres. Ils ont perdu 96-93 à Detroit qui n'avait pas encore connu la victoire lors de ses quatre premières parties. Washington, autre équipe qui n'avait pas encore gagné, a débloqué son compteur. Ironie du sort, les Wizards avaient laissé au repos leur meilleur joueur Russell Westbrook. Cela ne les a pas empêchés de surclasser Minnesota 109-130. Le duel entre Brooklyn et Atlanta, les deux équipes de l'Est qui semblent avoir le plus d'atouts pour progresser a tourné à l'avantage des Hawks 96-114.

Les Géorgiens ont pris leur revanche sur la défaite subie deux jours plus tôt contre ces mêmes Nets (145-141). En limitant Kyrie Irving à 6 tirs réussis sur 21, et 18 points, lui qui avait rentré 17 points dans le dernier quart dans le premier duel, Atlanta a trouvé la solution. Les 28 points de Kevin Durant n'ont pas suffi pour compenser la production du trio Trae Young (21 pts), DeAndre Hunter (23) et John Collins (20).

Atlanta rejoint Philadelphie, Indiana et Orlando en tête du classement à l'Est après ce 4e succès en cinq matchs.