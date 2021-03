Les Los Angeles Clippers ont eux été surpris à domicile par Orlando (96-103). Les Nuggets ont pu compter sur les 30 points de leur meneur canadien Jamal Murray, bien épaulé par Michael Porter Jr. (27 points). Le pivot serbe Nikola Jokic a lui ajouté un double-double avec 21 points et 10 rebonds. Du côté de Philadelphie, toujours orphelin de Joel Embiid, les deux autres leaders Ben Simmons et Tobias Harris ont été limités tous les deux à 11 et 12 points.

Avec ce succès, Denver reste cinquième de la conférence Ouest mais continue de mettre la pression sur les Lakers, quatrièmes, et les Clippers, troisièmes et battus par Orlando mardi. Sans Paul George, Kawhi Leonard, auteur de 28 points, était trop esseulé pour venir à bout du Magic, avant-dernier de la conférence Est.

La défaite des Clippers profite également à Phoenix, vainqueur d'Atlanta mardi 117-110. Les Suns consolident ainsi leur deuxième place à l'Ouest derrière Utah, toujours bien accroché à sa place de leader. Dans l'autre match de la soirée, Charlotte s'est imposé 104-114 à Washington et grimpe à la quatrième place à l'Est.