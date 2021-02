NBA: Derrick Rose de retour chez les Knicks de New York

Derrick Rose effectue son retour chez les Knicks de New York, a officalisé dimanche la franchise NBA. Ancien MVP de la ligue professionnelle nord-américaine de basket, en 2011, Derrick Rose a été transféré par Detroit contre Dennis Smith Jr. et un second tour de la draft 2021.