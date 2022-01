Contre de bien pâles Pistons, les finalistes de la dernière saison n'ont pas dû forcer leur talent. Outre Booker, le banc des Suns s'est illustré avec les 40 points cumulés de Javale McGee et Cameron Payne.

Dauphins de Phoenix à l'Ouest, Golden State (31v-12d) a été battu à Minnesota (119-99). Sans Draymond Green, Gary Payton II mais surtout Steph Curry, les Warriors n'ont pas trouvé la solution face à Karl-Anthony Towns. 'KAT', dominateur dans la peinture, a compilé 26 points, 11 rebonds et 2 blocs.

Le choc de la soirée entre Denver et Utah a tourné en la faveur du Jazz, vainqueur 102-125. Le pivot français Rudy Gobert, de retour après cinq matches manqués en raison du protocole Covid, a rendu une belle partition avec 18 points et 19 rebonds, le tout avec un parfait 7/7 au tir. Utah est 3e à l'Ouest avec un bilan de 29 victoires et 14 défaites.