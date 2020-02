Danuel House, 2m01, était le plus grand titulaire du côté de Houston au coup d'envoi de la partie contre les Los Angeles Lakers, jeudi en NBA.

Après avoir envoyé Clint Capela à Atlanta et donc délibérément opté pour du small ball, le fait de jouer avec des joueurs de plus petite taille que la moyenne, les Rockets ont aligné un quatrième succès de rang en battant les Lakers de LeBron James et Anthony Davis (111-121). Malgré un net déficit de taille et une bonne défense des Lakers sur James Harden, limité à 14 points, les troupes de Mike D'Antoni ont fait parler la poudre à distance. Les Rockets, avec 19 trois points, ont profité d'un passage à vide des Angelinos pour creuser un écart. Grâce à Russell Westbrook, auteur de 41 points, et à Robert Covington, décisif des deux côtés du terrain pour sa première avec la franchise texane, les Rockets ont infligé aux Lakers, toujours leaders à l'Ouest (38v-12d) une troisième défaite en cinq matches. Houston est 4e (33v-18d)

A noter que 'Russ' est devenu le troisième joueur de l'histoire après Oscar Robertson et LeBron James à avoir dépassé les 20.000 points marqués, les 7.000 passes décisives et 6.000 rebonds.

A l'Est, Philadelphie ne trouve pas la solution à ses récents problèmes. Les Sixers, pourtant annoncés en début de saison comme candidats potentiels à la victoire finale, ont perdu pour la quatrième fois de rang. Philadelphie s'est incliné sur le parquet de Milwaukee (112-101) et est désormais sixième (31v-21d). La bande à Joël Embiid n'a rien pu faire contre un Giannis Antetokounmpo XXL. Le Grec, MVP en titre, a compilé 36 points, 20 rebonds et 6 assists pour l'équipe qui affiche le meilleur bilan de la ligue (44v-7d).