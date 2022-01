Pour son cinquième match après deux ans et demi d'absence due à deux graves blessures (ruptures du ligament croisé antérieur du genou gauche puis du tendon d'Achille droit), Thompson a inscrit 21 points (3 passes, 3 rebonds), son meilleur total de la saison. Curry a marqué 18 points, sans jouer le dernier quart-temps.

Golden State reste deuxième à l'Ouest avec un bilan de 34 victoires et 9 défaites, derrière Phoenix (34 victoires et 9 défaites). Les Pistons, où le remplaçant Rodney McGruder s'est illustré (19 points), sont 14e à l'Est avec 10 victoires et 33 défaites.

Minnesota s'est imposé 110-112 à New York après un chassé-croisé qui a duré toute la rencontre puisque le leader a changé 14 fois. Finalement, Karl-Anthony Towns (20 points) a donné un avantage définitif aux Wolves à 30 secondes de la fin, avec un panier plus faute et lancer franc réussi (109-111). Anthony Edwards a ajouté 21 points pour Minnesota. En face, les 27 points d'Evan Fournier n'ont pas suffi.

Minnesota occupe la septième position à l'Ouest avec 22 victoires et autant de défaites. New York est onzième à l'Est avec 22 victoires et 23 défaites.