Golden State a terminé lundi un fructueux voyage de 5 matchs à l'extérieur par une victoire incontestée à Indiana (132-100), étirant à 11 sa série de succès consécutifs, record de la saison NBA.

Et bien sûr Stephen Curry a apposé sa patte avec 26 points (10 tirs réussis sur 13, dont 6 paniers à trois points), devenant le premier joueur de l'histoire de la Ligue nord-américaine de basket-ball à réussir au moins 200 paniers primés lors de 7 saisons successives.

La vedette californienne a pris l'adversaire à la gorge d'entrée: il a inscrit 23 points avant la mi-temps pour mettre les Warriors sur les rails de la victoire face à des Pacers privés de leur meneur Victor Oladipo, opéré lundi du tendon du quadriceps droit et indisponible jusqu'à la fin de la saison.

"C'est vraiment une bonne façon de terminer" la série de matchs à l'extérieur, s'est félicité le coach de Golden State Steve Kerr. J'étais un peu inquiet avant ce match. Tout le monde a envie de rentrer à la maison, mais nous avons fini la tournée de la bonne façon".

"Dans le rythme"

"Nous sommes dans le rythme, nous sommes bien placés, il faut juste continuer comme ça", a-t-il ajouté, alors que son équipe, double championne NBA en titre, est redevenue quasiment injouable pour ses adversaires (1re de la conférence Ouest avec 36 victoires pour 14 défaites) après un début de saison difficile.

DeMarcus Cousins, qui jouait son 5e match après une absence de quasiment un an en raison d'une blessure à un tendon d'Achille, a inscrit 22 points pour les Warriors. Il a aussi lourdement chuté sur une faute de Myles Turner dans le premier quart-temps.

"Je ne me suis pas vraiment fait mal, j'ai plus été effrayé par la chute", a assuré Cousins pour expliquer la lenteur avec laquelle il s'est relevé.

Alors que Draymond Green est resté sur le banc pour se reposer, Kevin Durant a ajouté 16 points en faveur des Warriors, autant que Turner, meilleur marqueur d'Indiana de la soirée. Les Pacers sont 3es de la conférence Est (32 v-17 d), sous la menace de Philadelphie (4e, 32 v-18 d).

A Boston, l'absence de Kyrie Irving n'a pas semblé poser de problème aux Celtics face aux Brooklyn Nets: Jaylen Brown et Marcus Smart ont inscrit 21 points chacun pour mener leur équipe à la victoire (112-104).

"La meilleur équipe"

Sous les yeux d'Irving, qui souffrait de la hanche gauche vraisemblablement à la suite d'une chute lors du match perdu samedi contre Golden State, Aron Baynes a ajouté 16 points, Marcus Morris 15 tandis que Al Horford et Terry Rozier y sont allés de leurs 14 points respectifs.

"Je ne pense pas que ce sera long, avait déclaré le coach des Celtics Brad Stevens au sujet de l'indisponibilité d'Irving. Nous verrons demain comment il se sent".

Le coach a assuré qu'il n'avait pas eu de mal à prendre la décision de se passer d'Irving pour la 7e fois cette saison, même pour une blessure légère, tant il compte sur lui à long terme.

"Surtout que, de toutes façons, nous avions décidé de le laisser au repos entre 8 et 12 matchs quoi qu'il arrive, donc s'il a des écorchures et des bleus, c'est logique de le laisser sur le banc", a souligné Stevens. Son équipe est 5e à l'Est (31 v-19 d).

A Memphis, Denver a remonté un déficit de 25 points dans le 3e quart-temps pour finalement terrasser les Grizzlies (95-92).

"Nous sommes restés unis, nous avons gardé la tête haute et nous avons continué de jouer dur, a commenté Malik Beasley (18 pts, dont 13 dans la dernière période). Nous sommes à mon avis la meilleure équipe de la Ligue."

D'un point de vue comptable, les Nuggets sont 2es à l'Ouest, (34 v-15 d), derrière les Warriors.