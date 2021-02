Les Bucks ont décroché une 5e victoire de rang grâce à leur duo Giannis Antetokounmpo/Khris Middleton. Le premier, double MVP en titre, a terminé avec 30 points, 9 rebonds et 3 contres. Le second y a été de 29 points, 12 points et 8 rebonds. Milwaukee reste 2e à l'Est avec 16 victoires pour 8 défaites. Denver, malgré les 35 points et 12 rebonds de Nikola Jokic, a subi une 3e défaite de suite qui laisse les Nuggets à la huitième place à l'Ouest.



Charlotte a battu Houston 119-94, LaMelo Ball a sorti un nouveau gros match en compilant 24 points, 10 assists et 7 rebonds.



Menés tout au long de la rencontre, les Lakers ont émergé en prolongation contre Oklahoma City. LeBron James a été l'auteur d'un triple-double avec 28 points, 14 rebonds et 12 passes. Avec ce 5e succès de rang, les Lakers restent 2e à l'Ouest. OKC est 14e et avant-dernier. San Antonio a gagné 105-100 un match serré de bout en bout face à Golden State, où Stephen Curry a inscrit 35 points. Golden State se retrouve 9e. San Antonio reste en 5e position, derrière Phoenix, vainqueur de Cleveland (119-113).



Après une entame de saison compliquée, Toronto (8e à l'Est) va mieux, comme le confirme sa 4e victoire en cinq matches, à Memphis (113-128). La soirée a aussi vu Washington s'imposer à Chicago 101-105 et Dallas se jouer de Minnesota 127-122.