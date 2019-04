Houston (N.4) s'est qualifié sans surprise, mercredi, pour les demi-finales de la conférence Ouest du championnat NBA de basket, après sa 4e victoire sur Utah (N.5) 100-93.

Les Rockets vont devoir attendre pour connaître leur prochain adversaire. Car la surprise est venue d'Oakland où Golden State (N.1), double champion en titre, a encore été surpris par les Los Angeles Clippers (N.8) 121-129. Les Warriors, qui mènent la série 3-2 devront se rendre à Los Angeles vendredi pour tenter d'y assurer leur qualification. Si la victoire n'a jamais fait de doute du côté des Rockets l'analyse de la prestation de leur grande vedette James Harden pose question, même si c'est lui qui a forcé la décision mercredi après 93-92. Le meilleur marqueur de la NBA cette saison a terminé le match avec un compteur bien rempli (26 pts, 6 reb, 6 ast). Il a néanmoins débuté sa prestation par un bilan de 1 sur 11 au tir (10/26 au total). Sur les onze derniers quart-temps joués dans ces play-offs, Harden ne tourne qu'à 26% de réussite (14/54).

Par chance pour Houston, l'élément-clé dans l'attaque du Jazz Donovan Mitchell était encore dans une moins bonne soirée bouclant sa dernière prestation de la saison sur un médiocre 4/22 dans ses essais au panier (12 pts).

Le duel des pivots européens a tourné à l'avantage du Rocket suisse Clint Capela (16 pts à du 6/7, 10 reb, 3 blk) face au Jazz français Rudy Gobert (9 pts à du 3/9, 10 reb, 2 blk).

Houston rêve de retrouver Golden State et de prendre sa revanche sur la finale de Conférence de l'an dernier. Les Texans avaient mené la série 3-2 avant de perdre de justesse.

Golden State a encore oublié de défendre face à des Clippers sans complexe. La meilleure sortie offensive dans ces play-offs de Kevin Durant (45 pts, 14/26 au tir, 6 reb, 6 ast) s'est avérée insuffisante, car dans le même temps la défense prenait l'eau avec 104 points concédés au terme du 3e quart. Une ultime période plus sérieuse n'a pas suffi car même à 118-117, les Warriors n'ont pas réussi à conclure. Face à eux Lou Williams, le meilleur 6e homme de la NBA en titre, a rentré des tirs au bon moment ce qui lui a permis de ponctuer son match fort d'un bilan de 33 points et 10 assists. L'Italien Danilo Gallinari (26 pts) a lui aussi été précieux pour les Clippers en dépit d'un maigre 9/22 dans ses essais alors que le meneur Patrick Beverley, qui s'est démené comme rarement (17 pts, 14 reb, 4 ast), et l'intérieur Montrezl Harrell (24 pts à 11/14) contribuaient, eux aussi, à créer la surprise du soir.