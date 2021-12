Le Jazz a aligné une quatrième victoire consécutive qui lui permet d'être solidement accroché à la troisième place à l'Ouest (16 v-7 d). Utah a mené de 15 points au début du quatrième quart-temps et pensait s'acheminer sur un succès tranquille dans l'Ohio. C'était sans compter sur Darius Garland (31 pts) qui a sonné la révolte, bien aidé par Jared Allen (17 pts, 11 rebs). Mais l'un comme l'autre ont eu le malheur de croiser la route de "Gobzilla" dans les deux dernières minutes. Le pivot français, au rebond offensif - son 5e sur les 20 captés au total -, a d'abord écrasé un dunk main gauche sur la tête d'Allen, pour donner l'avantage 106-109. Avant de réaliser son 5e contre du match sur Garland, qui a ensuite manqué un shoot derrière l'arc de cercle qui aurait pu donner la victoire aux Cavs.

Contre toute attente après un démarrage plus que laborieux (1 victoire, 16 défaites dont quinze consécutivement), Houston présente la meilleure série de victoires en cours en NBA. Dimanche, les Rockets ont aligné un sixième succès 118-108 aux dépens de La Nouvelle-Orléans, le plus mauvais élève de l'Ouest avec un bilan de 7 succès et 19 défaites. Pourtant Brandon Ingram a fait le maximum du côté des Pélicans en rentrant 40 points. Insuffisant face au collectif offensif des Texans et à leurs six joueurs à dix points et plus emmenés par Christian Wood et Eric Gordon, auteurs de 23 points chacun.

Sans son duo d'arrières titulaires (LaMelo Ball, Terry Rozier), coincés par le protocole Covid imposé par des tests positifs, Charlotte a réussi à venir s'imposer sur le parquet d'Atlanta 127-130. Les Hornets, plus réalistes dans les dernières minutes, en ont profité à l'image de Miles Bridges (32 pts), bien épaulé par Kelly Oubre Jr (28 pts). Côté Hawks, John Collins s'est démené en vain (31 pts, 12 rebs), tout comme Trae Young (25 pts, 15 passes) et Kevin Huerter (28 pts, 7/11 à longue distance). Après cette deuxième défaite consécutive, Atlanta reste 10e, tandis que Charlotte grimpe au 6e rang, juste derrière Washington battu à Toronto (102-90). Les Raptors qui ont retrouvé une défense digne de ce nom (moins de 100 points concédés pour le troisième match consécutif) et un Pascal Siakam enfin à son meilleur niveau (31 pts, 6 rebs). A l'inverse Bradley Beal, la gâchette des Wizards, est en méforme. Il n'a marqué que 14 points à la suite d'un maigre 4/12 au tir. Washington vient de perdre sept de ses onze derniers matchs.