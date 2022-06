Quel est le point commun entre Detroit, Cleveland et Indiana ? Les trois franchises ont, à un moment donné, fermé la porte de head-coach à Ime Udoka… et certains doivent s’en mordre les doigts. Des coups durs qui font mal à l’actuel coach des Celtics mais qui ont forgé son caractère et décuplé son envie de montrer à certains qu’ils ont fait une belle erreur.



(...)