En échange, le club new yorkais voir débarquer le meneur australien Ben Simmons, 1er choix de la draft 2016, qui n'a pas joué cette saison avec Philadelphie en raison de sa volonté d'être transféré. L'information a été annoncée par ESPN et The Athletic, deux médias très bien renseignés. Ce très gros transfert implique également d'autres joueurs des 76ers envoyés chez les Nets: l'arrière Seth Curry, le pivot Andre Drummond et deux futurs premiers tours de draft : un en 2022 et un en 2027.

Harden était arrivé à Brooklyn en janvier 2021 en provenance de Houston. Il quitte deux All-Star Kevin Durant et Kyrie Irving pour rejoindre un autre le pivot camerounais Joel Embiid.

Cet échange intervient lors de la dernière journée des transferts autorisés dans la ligue nord-américaine de basket.