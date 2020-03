Un peu de trash-talk entre les 2 derniers MVP de la NBA !

Lors du choix des équipes pour le All-Star Game, Antetokounmpo avait préféré choisir Kemba Walker, le meneur des Celtics, plutot qu'Harden dans son équipe. Quand on l'a interrogé à ce sujet, le Greek Freak avait lancé une petite pique à Harden : " Je préfère prendre quelqu'un qui fait des passes". Le joueur de Milwaukee en avait rajouté une couche après le match en déclarant que la stratégie de son équipe était de "donner la balle au joueur qui était défendu par James Harden, car c'était la meilleure opportunité pour marquer".



Lorsqu'il a été interviewé par ESPN cette semaine, Harden ne s'est pas fait prier pour lui répondre : "Je fais plus de passes décisives que Kemba Walker je crois. Donc je ne comprends pas trop la blague. Je ne la vois même pas". Avant de se montrer plus incisif envers le Grec : "J’aimerais bien pouvoir faire 2 mètres 13, courir et me contenter de dunker. Ça ne demande aucun talent. Moi pour arriver en NBA j'ai du travailler mon jeu, développer mes capacités. Je préfère ça."

Un début de rivalité entre les 2 superstars ? Rendez-vous le 24 mars prochain au Fiserv Forum de Milwaukee pour un début de réponse ..