Le joueur-vedette de Golden State Kevin Durant a annoncé mercredi qu'il avait été opéré d'une rupture du tendon d'Achille de la jambe droite.

"Je me suis rompu le tendon d'Achille, l'opération eu lieu aujourd'hui et a été un succès", a écrit sur les réseaux sociaux Durant qui s'est blessé lundi lors du match N.5 de la finale 2019 entre Golden State et Toronto.