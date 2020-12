Une amende de 25.000 dollars a été infligée à chacun. "Les amendes résultent du refus d'Irving, à plusieurs reprises, de participer cette semaine au point de presse de l'équipe", a justifié la NBA.

Irving a choisi de publier une déclaration pour "s'assurer que mon message soit correctement transmis" au lieu de participer à une conférence téléphonique avec des journalistes pendant la semaine des médias prévue par la Ligue.

"Je m'engage à me présenter tous les jours au travail, prêt à m'amuser, concourir, performer et gagner des championnats aux côtés de mes coéquipiers et collègues de l'organisation des Nets. Mon objectif cette saison est de laisser mon travail sur le terrain et en dehors du terrain parler de lui-même", a-t-il écrit. "La vie cette année est différente et cela nous oblige, et moi aussi, à agir différemment. C'est donc le début de ce changement".

L'amende combinée de 50.000 dollars est courante pour une infraction. La NBA a également infligé une amende de 50.000 dollars aux New York Knicks pour avoir interdit au journal newyorkais le Daily News d'assister à la conférence de presse d'introduction de RJ Barrett, la jeune vedette de l'équipe.