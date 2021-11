Le Lituanien Jonas Valanciunas s'est montré décisif avec 39 points, dont un sept sur huit à trois points, et 15 rebonds. Valanciunas a même réussi ses sept premiers tirs à distance, donnant déjà une avance confortable aux Pelicans à la pause (52-67). Les Clippers restent bloqués à la cinquième place de la conférence Ouest avec 11 victoires et 10 défaites. La Nouvelle-Orléans, 14e, signe une 6e victoire en 23 rencontres.

Troisième de la conférence Ouest, Utah a battu 129-107 Portland. Donovan Mitchell a inscrit 30 points tandis que Rudy Gobert (21 points) s'est montré intraitable au rebond (16). Le Jazz affiche un bilan de 14 victoires pour 7 défaites. Portland (10 victoires, 11 défaites) est 10e.

Dallas, quatrième, a concédé une deuxième défaite de rang en perdant 96-114 contre Cleveland, porté par les 28 points et 14 rebonds de Jarrett Allen et les 24 unités de Lauri Markkanen. Doncic a inscrit 25 points pour les Mavericks, qui en sont à 10 victoires en 19 rencontres. Cleveland (11 victoires, 10 défaites) est 9e à l'Est.

A l'Est, Chicago poursuit son bon début de saison: les Bulls ont dominé 133-119 Charlotte, avec un Nikola Vucevic (30 points, 14 rebonds) très en vue. Chicago grimpe à la deuxième place avec 14 victoires pour 8 défaites. Charlotte (13 victoires, 10 défaites) est sixième.

Les Bulls profitent ainsi de la défaite 111-120 de Miami contre Denver, où Nikola Jokic a marqué 24 points et pris 15 rebonds. Le Heat (13 victoires, 8 défaites) recule en troisième position alors que Denver pointe au neuvième rang à l'Ouest avec un bilan en équilibre (10 victoires, 10 défaites).