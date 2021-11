BRUXELLES 29/11 (BELGA)

Les Golden State Warriors ont signé un 7e succès de rang dans le championnat nord-américain de basket en s'imposant 90-105 sur le terrain des Clippers, dimanche. Stephen Curry a brillé avec 33 points, dont un 7/13 à trois points, 6 passes décisives et 5 rebonds. En face, Paul George a inscrit 30 points et délivré 5 passes. Les Warriors confortent leur première place dans la conférence Ouest avec 18 victoires et 2 défaites. Ils affronteront mardi leur dauphin au classement, les Phoenix Suns, qui réalisent également un début de saison exceptionnel avec 16 victoires d'affilée. Les Clippers (11 victoires-9 défaites) sont cinquièmes.

Les Lakers sont venus à bout de Detroit 110-106. Les Californiens ont été portés par leur 'big three': LeBron James (33 points), Anthony Davis (24 points) et Russell Westbrook (25 points) ont cumulé 82 points. Jerami Grant, auteur de 32 points dans la rencontre, a permis à Detroit de rester dans le match jusqu'au bout. Avec 11 victoires et autant de défaites, les Lakers sont huitièmes à l'Ouest, devant Memphis (10 victoires, 10 défaites), qui a dominé 128-101 Sacramento (8 victoires, 13 défaites).

A l'Est, Milwaukee a également enchaîné un 7e succès de rang en gagnant 100-118 chez les Indiana Pacers. Giannis Antetokounmpo a terminé avec 26 points et 13 rebonds. Le champion en titre remonte à la 4e place à l'Est.

Toujours à l'Est, Boston s'est joué de Toronto 97-109 avec notamment 21 points de Marcus Smart.

Au classement de cette conférence, Milwaukee (13 victoires, 8 défaites) est quatrième, Boston (11 victoires, 10 défaites) neuvième, Toronto (9 victoires, 12 défaites) douzième, Indiana (9 victoires, 13 défaites) treizième et Detroit (4 victoires, 16 défaites) quatorzième.