Le coach de l'équipe de basket des Cleveland Cavaliers depuis le début de la saison, John Beilein, a décidé de quitter son poste. Il s'agit du 2e changement d'entraîneur cette saison en NBA après le renvoi de David Fizdale le 6 décembre par les New York Knicks.

Véritable star du coaching universitaire (NCAA) à la tête de Michigan, Beilein n'a pas connu le même succès en NBA avec l'ancienne franchise de LeBron James. Désormais en pleine reconstruction, la franchise de l'Ohio végète à la dernière place de la Conférence Est avec un bilan peu flatteur de 14 victoires et 40 défaites. Seul Golden State, 15e et dernier à l'Ouest (12v-43d), présente des stats plus dramatiques.

Beilein, 67 ans, a entraîné Michigan de 2007 à 2019 et joué deux finales du championnat NCAA. Il avait signé au printemps dernier un contrat de cinq ans avec Cleveland.

Il devrait être remplacé au poste de head coach par J.B. Bickerstaff.

Depuis sa dernière finale NBA en 2018 (avec LeBron James dans ses rangs), Cleveland, qui fête cette année ses 50 ans d'existence, présente un bilan de 33 victoires et 103 défaites avec trois coachs différents : Tyronn Lue, Larry Drew et John Beilein.