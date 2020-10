Les Lakers de LeBron James ne sont plus qu’à une victoire d’un sacre plus que spécial.

Must win (Victoire obligatoire). Voilà deux petits mots qui résument l’état d’esprit de LeBron James. Deux petits mots qu’il a envoyés à ses coéquipiers à la veille de cet important Game 4. Comme quoi, on peut déjà avoir tout gagné, connaître le goût des Finals par cœur, mais ne pas être rassasié pour autant. Et ce sentiment spécial, il l’a ressenti… en se réveillant en ce jour de match.