Le nouveau pivot des Los Angeles Lakers DeMarcus Cousins va sans doute manquer la totalité de la saison 2019-2020.

Le champion du monde 2014 et olympique 2016 avec les Etats-Unis souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs (ACL) du genou gauche, a indiqué la franchise de Los Angeles que "Boogie" venait de rejoindre cet été en provenance de Golden State.

Le joueur de 29 ans de 2m11, qui avait perdu du poids afin de limiter ses risques de blessures, s'est blessé à l'entraînement jeudi à Las Vegas.

Il s'agit de la troisième sérieuse blessure à une jambe du pivot All Star en à peine 18 mois pour Cousins, qui a été limité à 30 matchs la saison dernière en raison d'une rupture du tendon d'Achille gauche en janvier 2018 et d'une blessure à un quadriceps quelques mois plus tard alors que les playoffs se profilaient à l'horizon.

Arrivé libre il y a peu dans la Cité des Anges, Cousins avait signé un contrat d'un an. Il devait permettre à la recrue vedette des Lakers Anthony Davis, qu'il avait côtoyé à La Nouvelle-Orléans, d'évoluer comme ailier-fort sa position de prédilection. Les Lakers ne comptent plus qu'un véritable pivot dans son effectif JaVale McGee et va sans doute rechercher un pivot ou devra aligner Davis en "cinq".