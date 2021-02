Le meneur brooklynien Kyrie Irving a signé son record de la saison en plantant 39 points dont les deux lancers francs qui ont scellé le sort du match. James Harden a réalisé son 50e triple-double en saison régulière (23 pts, 14 ast, 11 rebs) et Kevin Durant a ajouté 28 points (9 rebs) sans forcer. Face à eux, Kawhi Leonard s'est montré très actif (33 pts, 5 rebs, 5a st, 4 steals, 2 contres) tout comme Paul George (26 pts, 6 ast, 4 rebs), mais cela s'est révélé insuffisant.

L.A. peut nourrir quelques regrets après avoir mené de douze longueurs en début de match, puis de cinq dans le 4e quart-temps.

Brooklyn devient 2e à l'Est derrière Philadelphie, tandis que les Clippers cèdent le leadership à Utah dans l'Ouest. Le Jazz n'a pas tremblé à Detroit (105-117) et a ainsi oublié sa solide défaite de dimanche à Denver. Le bilan de Utah sur les dix derniers matchs (9-1) est le meilleur de la NBA.

Indiana a mis fin à la belle série de succès de Memphis. Les Grizzlies qui restaient sur 7 succès ont été dominés nettement par les Pacers 134-116. L'intérieur lituanien Domantas Sabonis (32 pts, 13 rebs) a confirmé son niveau All-Star et le pivot Myles Turner (22 pts, 11 rebs, 5 blocs) confirme enfin son potentiel. Indiana est solidement installé dans le Top 5 de sa Conférence orientale.

La performance individuelle du jour est à mettre à l'actif de Fred VanVleet. L'arrière de Toronto s'est régalé à Orlando au concours à 3 points qu'il s'est offert pour l'occasion. Il a rentré 11 sur 14 tirs primés tentés et réussi son meilleur total de points en carrière (54). A cela est venu s'ajouter un triple-double de Kyle Lowry (14 pts, 10 ast, 10 rebs). Les Raptors en ont profité pour gagner 108-123 et se rapprocher du Top 8. Les champions NBA 2019 sont désormais neuvièmes à l'Est aux dépens d'Orlando qui ne cesse de reculer après une entame parfaite (4 victoires).

Les efforts de Stephen Curry (38 pts, 11 rebs, 8 ast) n'ont pas permis à Golden State de battre Boston. Les Celtics se sont imposés à San Francisco 107-111 grâce au trio Jayson Tatum (27 pts, 9 rebs), Jaylen Brown (18 pts, 10 rebs, Kemba Walker (19 pts, 7 rebs, 5 ast). Les Warriors quittent le Top 8 à l'Ouest (9es) tandis que Boston conforte sa 4e place à l'Est.