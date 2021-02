LeBron James et Kevin Durant, respectivement à l'Ouest et à l'Est, sont en tête des votes pour le All-Star Game de la NBA, a annoncé jeudi le championnat nord-américain de basket. Le rendez-vous des étoiles pourrait se tenir le 7 mars à Atlanta, ont avancé jeudi les médias spécialisés américains.

A l'Ouest, LeBron James a récolté 2.288.676 votes des internautes et devance assez largement le Serbe Nikola Jokic (Denver/1.477.975) et Kawhi Leonard (LA Clippers/1.85.777) dans le vote réservé au 'frontcourt' (ailier, ailier fort et pivot). Stephen Curry (Golden State/2.113.178) et le Slovène Luka Doncic (Dallas/1.395.719) sont eux en tête du 'backcourt' (meneur, arrière)

A l'Est, Kevin Durant (Brooklyn) compte 2.302.705 votes et devance le Grec Giannis Antetokounmpo (Milwaukee/1.752.185) et le Camerounais Joel Embiid (Philadelphie/1.584.028) dans le 'frontcourt'. Bradley Beal (Washington/1.273.817) est premier devant les deux joueurs des Nets Kyrie Irving (1.093.611) et James Harden (1.014.763) dans le 'backcourt'.

Initialement, le 70e All Star Game devait se tenir à Indianapolis mais la ville a renoncé et organisera l'événement en février 2024. Jeudi, The Athletic a fait état d'un accord entre la NBA et le syndicat des joueurs quant à la tenue du traditionnel rendez-vous à Atlanta et ce malgré la pandémie de coronavirus.