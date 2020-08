Les Bucks avancent péniblement

Les Bucks ont dû mettre toute leur ardeur, à l'image de leur MVP Giannis Antetokounmpo auteur de 31 pts, pour venir à bout du Magic (121-106).

Après trois quart-temps au coude-à-coude, tout s'est joué dans l'ultime période enlevée 37-25 par Milwaukee qui a aussi profité du réveil de Khris Middleton, jusqu'ici peu en vue dans la série. Au meilleur moment, il y a réussi 18 de ses 21 points (10 rbds).

Le reste du temps, c'est le "Greek Freak" (le monstre vert) qui a encore tenu la maison du Wisconsin en ajoutant 15 rebonds et 8 passes à sa ligne statistique. Il a aussi donné l'exemple en défense, secteur dans lequel le prétendant au titre peut encore mieux faire.

A Orlando, Nikola Vucevic a encore été très efficace avec 31 points marqués (11 rbds, 7 passes), mais un peu seul, Evan Fournier ayant été limité à 12 points (4/14 aux tirs, 8 rbds, 2 contres).

Les Bucks ont désormais besoin d'une dernière victoire à partir de mercredi pour avancer en demi-finale de conférence où ils pourraient retrouver Miami, qui peut conclure sa série en soirée contre Indiana (3-0).

Le Thunder sort le parapluie

Du jamais vu en NBA: les Rockets ont arrosé comme jamais derrière la ligne à trois points, 58 fois exactement, pour un taux de réussite de presque 40%. Plutôt correct, mais insuffisant. Comme un symbole, le 23e inscrit au buzzer n'a fait que réduire le score final à 117-114.

Et voilà OKC qui rétablit l'équilibre dans ce duel dont l'issue demeure indécise, alors que commence à faire grandement défaut Russell Westbrook, toujours pas remis d'une blessure à un quadriceps, dans les rangs de Houston.

La décision s'est faite dans le money time, durant lequel Chris Paul et Dennis Shroeder, en sortie de banc, ont été déterminants, inscrivant chacun 8 et 9 de leurs 26 et 30 points du match.

En face, James Harden n'a absolument pas démérité avec ses 32 points, 15 passes, 8 rebonds et 4 interceptions. Mais sa débauche d'énergie lui a coûté de la lucidité dans ses tentatives de dernières minutes.