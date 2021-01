C'était la première fois que les trois stars des Nets jouaient ensemble, après le transfert mi-janvier de Harden à Brooklyn en provenance de Houston.

Irving, qui a manqué sept matches pour raisons personnelles et quarantaine imposée après avoir violé le protocole anti-Covid, a eu beau terminer la rencontre avec 37 points, Harden sortir un triple-double (21 points, 10 rebonds et 12 passes décisives) et Durant marquer pas moins de 38 points et capter 12 rebonds, les Cavaliers étaient trop forts dans leur antre de la Rocket Mortgage Fieldhouse Arena.

Sexton, qui a amélioré d'un point son précédent record personnel (41 points inscrits en mars 2020 contre Boston), a été de tous les coups.

C'est lui qui a marqué le panier à trois points, synonyme de 2e prolongation, à une seconde de la fin de la première prolongation. L'arrière-meneur d'1,85 m, âgé de 22 ans, a ensuite donné le ton pour Cleveland dans la deuxième prolongation, en marquant 15 points dans cette période et notamment son 5e et dernier panier à trois points à 89 secondes de la sirène.

Sacrifices et compromis

"A certains moments de la rencontre, nous avons semblé un peu perdus, ce qui était normal vu que nous n'avions pas encore joué tous ensemble. Donc, on a fait preuve d'hésitations", a expliqué après la défaite le coach des Nets, Steve Nash.

"Nous avons débuté en perdant le ballon, à six ou sept reprises notamment lors du premier quart-temps. Puis, nous avons arrêté de le faire et sommes revenus dans le match mais évidemment il nous aurait fallu aussi mieux défendre", a estimé Nash.

"Il nous faut encore tenir compte les uns des autres et c'est un processus qui va surement nous prendre toute l'année", a-t-il ajouté.

Cette défaite, la 3e depuis le 5 janvier pour les Nets, a consacré le retour de Kyrie Irving, sans qui la franchise a remporté cinq de leurs derniers sept matches.

"Oui, nous passerons à nouveau de super soirées, oui nos nuits redeviendrons belles, a assuré Irving, mais pour cela, nous devons souder ce groupe, apprendre à faire des sacrifices les uns pour les autres et faire des compromis pour notre bien à tous".

Embiid décisif

"Évidemment, a-t-il ajouté, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais je suis confiant pour l'avenir et impatient d'être au prochain match".

Dans les autres matches de la soirée, Kristaps Porzingis a engrangé 27 points et capté 13 rebonds lors de la victoire des Dallas Mavericks (124-112) face aux Pacers dans l'Indiana.

Luka Doncic, pour sa part, a enregistré le 30e triple-double de sa carrière (13 pts, 12 rbds et 12 passes décisives).

Le pivot camerounais des 76ers Joel Embiid a fait aussi bien que Sexton puisqu'il a également été l'auteur de 42 points, jouant un rôle décisif dans la 15e victoire de Philadelphie cette saison (117-109). Les Sixers continuent de dominer le classement de la conférence Est.

A l'Ouest, les L.A. Clippers sont également toujours en tête, après leur victoire à domicile face à Sacramento 115 à 96.

Enfin, c'est un panier à trois points au buzzer de Cole Anthony qui a permis au Orlando Magic de l'emporter sur le fil (97-96) chez les Minnesota Timberwolves.

Deux matches ont été reportés en raison du protocole sanitaire mis en place pour tenter de contenir la pandémie de Covid-19: Portland-Memphis et Charlotte-Washington.